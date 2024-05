Duas vítimas são transferidas para Ananindeua após acidente com ônibus do IFPA em Tucuruí

Duas pessoas que estavam no ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) envolvido no acidente em Tucuruí foram transferidas para Ananindeua, na madrugada desta terça-feira (28/05). Uma das vítimas foi identificada como a servidora Walkelly Oliveira, de 40 anos, já a outra não teve o nome revelado. Os pacientes chegaram à capital paraense de helicóptero e seguiram para o Hospital de Urgência e Emergência Metropolitano (HMUE), onde foram internados.

A transferência dos pacientes para o HMUE foi realizada pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), com a aeronave do Governo do Estado. Os dois pacientes estavam entre as 25 pessoas que deram entrada, na tarde do último domingo (26), no Hospital Regional de Tucuruí (HRT) devido ao acidente com o veículo escolar onde estudantes e docentes seguia para uma competição.

