Naufrágio deixa três desaparecidos em Prainha; bebê de 1 ano e 5 meses está entre as vítimas

Uma embarcação com cinco pessoas naufragou na madrugada desta quinta-feira (24), na comunidade São Sebastião, rio Purus, município de Prainha, oeste do Pará. Duas pessoas teriam conseguido se salvar. Outras três, entre elas uma criança de 1 ano e 5 meses, permanecem desaparecidas. Segundo a Defesa Civil de Prainha, uma balsa teria batido na traseira da embarcação chamada “Fruto do Trabalho”, provocando o acidente. O Corpo de Bombeiros de Santarém (4º GBM) foi acionado para atender a ocorrência.

Testemunhas relataram que o comandante da balsa teria continuado viagem normalmente e não teria prestado socorro às vítimas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a embarcação atingida submersa nas águas do ri​o Purus. Várias pessoas aparecem tentando ajudar na localização das vítimas.

O caso foi registrado na Capitania Fluvial de Santarém. A reportagem de O Liberal acionou as autoridades – Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e Polícia Civil – para checar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.