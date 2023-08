Trânsito em Belém: excesso de velocidade lidera ranking das infrações na capital

Excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e estacionamento em passeio (calçada). Essas são as três principais infrações registradas, em Belém, de janeiro a julho de 2023. Essas irregularidades resultaram na aplicação de multas.

Ainda segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), no mesmo período de 2022, as três principais infrações foram, também pela ordem, excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e transitar em faixa exclusiva.

A Semob informou que as penalidades são aplicadas em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No caso do excesso de velocidade, são três valores para a multa por excesso de velocidade: até 20% acima do limite permitido: R$ 130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). De 20% até 50% acima do limite permitido: R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Acima de 50% do limite permitido é infração gravíssima triplicada de R$ 880,41 e 7 pontos na CNH.

Para o avanço de sinal, a infração é gravíssima, de acordo com o artigo 208 do CTB, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. Já estacionar o veículo no passeio consiste em infração grave, conforme o artigo 181 do CTB, sujeito a multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH e remoção do veículo. De acordo com o artigo 184, inciso III, do CTB, a circulação em faixa exclusiva de transporte coletivo de passageiros é considerada multa gravíssima, no valor de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira.

No centro comercial de Belém é comum flagrar motoristas que estacionam em cima das calçadas. Isso ocorre, por exemplo, no entorno da Igreja das Mercês, na rua Gaspar Viana. A calçada é estreita e o espaço fica ainda mais reduzido por causa desse estacionamento irregular. O mesmo problema é verificado ali próximo, na travessa Padre Prudêncio, entre Castilhos França e Gaspar Viana.

O bancário Rui Lima, 53 anos, falou que estacionar em cima da calçada é um “problema sério”, que prejudica os pedestres, citando a situação verificada próximo à igreja das Mercês (Ivan Duarte/O Liberal)

Em alguns pontos mal dá para passar uma pessoa, porque os carros ocupam praticamente toda a calçada. A reportagem conversou com um motorista que estacionou seu veículo em cima da calçada naquele trecho da travessa Padre Prudêncio. Ele preferiu não se identificar, mas disse que, principalmente no centro comercial, não há vagas, fazendo com que o condutor cometa essa infração.

Ainda segundo ele, nem sempre também é possível conseguir vagas em estacionamento particular. Ele observou que aumenta a frota de carros, mas a abertura de novas vias não segue no mesmo ritmo. O bancário Rui Lima, 53 anos, falou que estacionar em cima da calçada é um “problema sério”, que prejudica os pedestres, citando a situação verificada próximo à igreja das Mercês. Ele também afirmou que aumenta a quantidade de veículos circulando em Belém, mas que não há vagas para os carros estacionarem. “Aí o trânsito fica mais complicado ainda”, disse. Rui afirmou ser importante haver educação no trânsito.

A dona de casa Eliane dos Santos, 35 anos, disse que, com os veículos ocupando as calçadas, os pedestres têm que caminhar na rua, o que aumenta a chance de atropelamento. Ela mora em Barcarena e veio a Belém para fazer compras. E, quando viaja para a capital paraense, constata esses problemas. “Tinha que ter um local adequado para os carros estacionarem”, afirmou.

O taxista Clelson Barroso, 63 anos de profissão de 42 de idade, comentou as principais irregularidades apontadas pela Semob. “É falta de fiscalização. As pessoas colocam o carro onde não devem colocar, como, por exemplo, em fila dupla”, disse (Ivan Duarte/O Liberal)

O taxista Clelson Barroso, 63 anos de profissão de 42 de idade, comentou as principais irregularidades apontadas pela Semob. “É falta de fiscalização. As pessoas colocam o carro onde não devem colocar, como, por exemplo, em fila dupla”, disse. “E você não pode chamar a atenção porque a pessoa se acha no direito de fazer aquilo”, disse. “Tirou uma carteira de motorista e se acha dono da rua. Não é assim. Você tem que ter uma educação para você e para os outros, justamente para que o trânsito possa fluir direito, afirmou. No Ele acrescentou que faz de tudo para não cometer infração no trânsito. “A multa pesa. Uma multa é uma multa”, disse.