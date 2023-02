Incêndio na madrugada desta segunda (27) destrói casa e pousada na praia de Marudá

Um incêndio destruiu completamente uma casa e a pousada, "Recanto Verde", na madrugada desta segunda-feira (27) na Rua São Pedro, bairro Alegre, na praia de Marudá, distrito de Marapanim, na região nordeste do Pará. Uma cadela, da raça pinscher de quase 1 ano de idade, nomeada carinhosamente de "Princesa", morreu no fogo. Uma pessoa sofreu queimaduras nas pernas e em um dos braços. Moradores disseram que o fogo teria iniciado após faíscas terem sido avistadas saindo de um poste de energia, quando atingiu os dois locais que ficam ao lado um do outro.

A residência devastada pelo fogo era utilizando como ponto onde os pescadores deixavam os peixes para comercialização.

Josidelma Gomes Marques, conhecida como "Loira do Peixe" , 41 anos, morava no imóvel junto com o marido, o "Comandante Silvio", a Princesa e outros três cachorros. Moradores disseram para ela que o fogo teria iniciado, por volta de 00h, após faíscas saírem de um poste de energia.

Para Loira, a tragédia só não foi maior porque um pescador que trabalha com ela foi revivido. "Nem eu e nem o meu marido estávamos em casa. Os moradores que nos informaram do incêndio disseram que o incêndio começou depois que faíscas saíram de um poste na frente de casa. Perdemos tudo o que tínhamos, até todo nosso material de pesca. Era com o pescando que conseguíamos sobreviver. A pousada, que fica ao lado da nossa casa, também foi toda destruída", contou.

"O rapaz que trabalha comigo e o meu marido estava dormindo no saguão de casa. Ele (pescador) viu o fogo e escutou os latidos e correu para tirar os cachorros de casa. Ele resgatou três animais e a Princesa morreu. Esse rapaz inalou muita fumaça e morreu por um tempo. Colocaram ele em cima da viatura da Polícia Militar (PM), fizeram massagem cardíaca e conseguiram revivê-lo. Ele teve apenas queimaduras nas pernas e nos braços".

Uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), foi acionada ao caso pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop). Assim que os militares chegaram no local constataram o incêndio.

As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) apenas na manhã desta segunda-feira (27).

Vídeos compartilhados nas redes sociais no momento do incêndio mostram a dimensão do fogo e o trabalho de outros moradores coletando água da praia ajudando na situação. Horas depois, outras filmagens revelam o cenário consumido pelas chamas. Nas imagens é possível ver até mesmo um carro que foi também destruído.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao CBMPA e a Equatorial Energia. A reportagem aguarda retorno.