Fábrica da Cerpa pega fogo no bairro da Pratinha; vídeo

A fábrica da Cerpa, localizada na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém, foi atingida por um incêndio no início da tarde desta sexta-feira (17). Ninguém se feriu e ainda não se sabe como o fogo começou. Por volta das 14h48, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que a situação já havia sido controlada.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que a situação foi controlada. A guarnição está realizando o resfriamento. Não houve vítimas”, disse a instituição. A Polícia Militar esteve no local e deu apoio aos trabalhos.

De acordo com trabalhadores do local, o fogo teria atingido somente a chaminé e os demais funcionários se retiraram do empreendimento.

Vídeos foram compartilhados nas redes sociais e mostram o momento do sinistro. Nas imagens, é possível ver a chaminé da fábrica sendo atingida pelo fogo. Em outra gravação, uma mulher comenta que a “situação está feia” e que parecia “estar ficando pior”, além de mostrar a forte fumaça que se espalhava para as ruas próximas.

Em um comunicado oficial, a Cerpa se manifestou sobre o “princípio de incêndio”. “A Cerpa informa que na tarde desta sexta-feira, 17/02, aconteceu um princípio de incêndio na parte superior da chaminé da área industrial”, afirmou a empresa.

“Assim que identificado, foi acionada a brigada de incêndio que agiu rapidamente, até a chegada dos militares do CIABA e da equipe do Corpo de Bombeiros, controlando o incêndio”, detalhou a Cerpa.

“A Cerpa agradece o suporte do CIABA e do Corpo de Bombeiros. Ratificamos ainda que não houve feridos, apenas pequenos danos materiais, que não afetaram a produção”, finalizou.