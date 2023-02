Princípio de incêndio em churrascaria assusta funcionários na Duque de Caxias, em Belém

Por volta das 19h um princípio de incêndio provocou grande susto em funcionários numa churrascaria na avenida Duque de Caxias esquina com travessa do Chaco no bairro do Marco, em Belém, na noite desta segunda-feira de Carnaval (20). Os bombeiros foram acionados e uma viatura chegou com agilidade ao local. Não houve vítimas.

VEJA MAIS

"Provavelmente o exaustor superaqueceu, gerou uma faísca que incendiou parte da área da chaminé que dá para o telhado. Além do exaustor que precisará ser substituído, não houve danos à estrutura do estabelecimento comercial", informou o sargento bombeiro, Emerson Moraes.

O sargento bombeiro explicou, que, em geral, as caneletas de chaminé acumulam gordura que em contato com a faísca do exaustor superaquecido provocou o princípio de incêndio, mas sem grandes consequências e quase sem dano material.

O estabelecimento estava abrindo, ainda não havia clientes. O proprietário foi chamado às pressas e não demorou chegar ao local. Ele acompanhou o trabalho da equipe de bombeiros e em seguida liberou os funcionários informando que a churrascaria voltará a funcionar na terça-feira (21) normalmente após uma inspeção técnica no local.