Incêndio atinge complexo penitenciário e deixa mortos em Florianópolis (SC)

Na tarde desta quarta-feira (15), um incêndio atingiu o Complexo Penitenciário de Florianópolis, em Santa Catarina. De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, ao menos três pessoas morreram em decorrência das chamas e outras 40 estão feridas.

Por volta das 12h30 as chamas começaram na ala de adaptação, onde estariam aproximadamente 30 detentos. No momento, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) está no local fazendo a triagem e verificando o estado de saúde dos detentos que estavam próximo ao local atingido.

Ainda não há informações sobre outras vítimas ou acerca da origem do fogo, se seria acidental ou criminoso. A polícia está atuando no local.

