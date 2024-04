Corpo de criança de quatro anos é encontrado dentro de máquina de lavar na Rússia

Um menino de quatro anos foi encontrado morto no interior de uma máquina de lavar, na Rússia, dois dias após a família ter comunicado o desaparecimento para as autoridades policiais. No corpo do pequeno Artem Deriugin foram encontradas manchas roxas e contusões.

A busca pelo menino mobilizou a população da área de Ulan-Ude, na Sibéria. De acordo com a polícia local, a criança, que morava com a mãe, desapareceu depois de ter sido "deixado sem supervisão de adultos". O avô foi a última pessoa a vê-lo, por volta do meio-dia.



Alexander Bystrykin, presidente do Comitê Investigativo Russo e principal detetive do país, exigiu um relatório sobre o caso. O comitê na região de Buryatia abriu um caso criminal sobre a morte do menino.