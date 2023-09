Jovem é preso por receptação e adulteração de veículos em desmanche de carros

Investigações sobre furtos de carros em Boa Esperança, Minas gerais, levou a polícia a um ponto de desmanche de veículos, usado para receptação e adulterações de automotores. Na operação, ocorrida na última terça-feira 29), um jovem de 25 anos foi preso.

De acordo com o investigador da Polícia Civil, João Paulo de Oliveira, os crimes envolvendo furtos de carros estavam sendo investigados há um tempo. “Estávamos nos deparando com o fato de que esses veículos estavam indo para o lado de Boa Esperança, alguns deles haviam sido encontrados na cidade. Com o último furto que aconteceu no final de semana, conseguimos imagens do veículo que estava dando apoio [ao crime]. Por meio dessa imagem, fizemos diligências na cidade de Boa Esperança e concluímos quem utilizava o veículo”.

Nas buscas, dois imóveis que seriam usados para a ocultação dos automóveis foram localizados. Em uma das residências funcionava também um tipo de oficina. Além disso, duas motocicletas foram encontradas, assim como placas falsas e desmontadas.

A investigação foi iniciada após o furto de um Fiat Uno, cujo veículo foi encontrado no ponto de desmanche. No local, foram identificados também dois Gols, sendo um azul e outro cinza, e um Gol branco.

O jovem foi preso em flagrante por receptação qualificada pela atividade profissional e adulteração de sinais de veículos automotores, com penas previstas de quatro a oito anos de prisão por veículo.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com