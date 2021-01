Homem é preso em Marabá por estelionato e receptação de veículos

A Polícia Civil de Marabá prendeu um homem, em flagrante, por receptação de veículos furtados ou roubados e estelionato. A prisão foi nesta terça-feira, no bairro Jardim União, do município no sul do Pará. Os policiais chegaram ao local após denúncias anônimas de que havia um galpão fazendo desmanche de veículos.

Assim que os policiais receberam a denúncia, partiram para o local suspeito. Lá, encontraram diversos automóveis desmontados e com sinais de adulteração dos sinais identificadores. Ao consultarem o sistema, foi constatado que um dos carros pertencia a uma empresa de locação e era produto do crime de apropriação indébita, ocorrido no estado de São Paulo.

Foi solicitada uma perícia no local e o dono do galpão foi autuado e conduzido à Delegacia de Marabá para os procedimentos cabíveis. Diligências continuam sendo realizadas para identificar outros suspeitos de participação no crime e potenciais receptadores ou vítimas do estelionato.