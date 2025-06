Município de Chaves celebra 270 anos com potenciais turísticos como o fenômeno da pororoca e praias

Comemorando 270 anos de fundação no último dia 6 de junho, o município de Chaves reafirma sua importância como o maior em extensão territorial no arquipélago do Marajó. O secretário de Educação do município, Fellipy Fernando Soares, destaca os marcos históricos da cidade, os atrativos naturais da região, como o fenômeno da pororoca e as praias locais. E ainda, destaca as ações para impulsionar o turismo a partir dessas riquezas naturais da cidade.

“O município de Chaves é um dos maiores do arquipélago do Marajó. Dos 18 municípios, Chaves está entre os primeiros municípios em área territorial. De belezas naturais, tem a praia do município, florestas, a parte do litorânea, com as ilhas. Na cidade, existem diversos cenários, com uma beleza nativa e exótica. E ainda, nos destacamos com a questão das plantações de açaí e da criação do pescado, que é muito forte”, detalha Fellipy Soares.

Com esse grande atrativo Chaves pode se posicionar como um dos destinos para os turistas no Pará, frisa o secretário do município. “Em Chaves, a frente da cidade já é uma praia. É um espaço muito bonito quando a maré baixa, tem um um cartão postal logo na frente da cidade. Também temos a Pororoca, considerando que existe uma influência ali direta do oceano. Temos essa questão geográfica que pode ser explorada, do ponto de vista da sua vocação, com a geração de renda e primando pela sustentabilidade”, detalha.

A pororoca é um fenômeno natural que acontece quando as águas do oceano Atlântico invadem os rios da região de Chaves, formando ondas que avançam rio acima. Esse encontro entre a maré oceânica e a corrente fluvial provoca um grande estrondo e pode gerar ondas de até 4 metros de altura, que percorrem vários quilômetros. O fenômeno na região é visto em meio a foz do rio Amazonas, que passa pelo município.

“A Pororoca acontece sobretudo na segunda metade do do ano. Agora, tem os seus momentos ao longo do ano, a ênfase maior é na época de agosto, setembro. O prefeito pastor Zequinha esteve no Ministério do Turismo para que a gente possa colocar Chaves na rota do turismo. E, claro, fazer com que esse cenário natural possa receber o turista e que possa dispor de infraestrutura hoteleira, infraestrutura de orientações para o turista que só pode acontecer, se ele tiver minimamente recursos garantidos e para isso, ele precisa entrar nessa rota”, observa Soares.

Titular da secretaria de Educação de Chaves faz um balanço dos primeiros meses de gestão e detalha investimentos (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Vocação turística

Para o secretário, a vocação turística de Chaves é inegável. “Quando o turista chega no município, ele deixa um legado que é muito mais do que o aspecto financeiro. Não podemos resumir o turista apenas como uma pessoa única e exclusivamente que vai injetar recursos. O turista precisa dar o seu testemunho de que foi bem recebido, que a cidade ofertou para condições dele ficar bem com a sua família. E também, porque não, apresentou um preço convidativo, um preço justo do que se tem ali”, destaca

“Agora, estamos trabalhando na questão da infraestrutura do cais da cidade, da orla em frente à cidade, para agregar valor ao município, sobretudo para potencializar sua infraestrutura. Mas, a gente acredita que esse turista precisa primeiro enxergar Chaves. E esse é o nosso papel, do time da da prefeitura, que é trazer e apresentar o município às pessoas.

Fellipy evidencia, ainda, a visibilidade que Chaves ainda pode ganhar: “O Marajó tem 18 municípios. E, às vezes, as pessoas conhecem mais os municípios próximos a Belém. No entanto, precisa-se explorar os lugares que não foram ainda explorados pelo turismo”. Com isso, pode proporcionar melhores condições de vida [a quem mora na região], gerando emprego e também sendo um local onde ele possa agregar conhecimento”, acrescenta.

Saiba o que conhecer em Chaves:

Praia de Chaves

Praça do Pescador

Igreja de Santo Antônio

Igreja de São Sebastião de Arapixi

Surf na Pororoca

Mercado Municipal de Chaves

Trilha na Floresta Amazônica

Orla da cidade