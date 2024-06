Feirante Cristina de Deus reclama de lixo e lama na feira da Terra Firme

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Joana Coelho reclama de rua precária no conjunto Uirapuru, em Ananindeua

A quadra 35 do Conjunto Uirapuru, no bairro do Icuí, em Ananindeua, está sem asfalto, cheia de buracos e com mato alto. Além disso, um poste está tombado, correndo risco de cair na via. Essa é a denúncia feita pela dona de casa Joana Coelho, que mora no conjunto