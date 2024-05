Feirante Ademir Souza lamenta falta de estrutura em feira no Barreiro

A falta de estrutura adequada virou motivo de reclamação na feira do Barreiro, na avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. Quem denuncia é o feirante Ademir Souza, que trabalha há 34 anos, nesse espaço. Ultimamente, ele e os outros comerciantes têm sentido dificuldades para trabalhar no local.

Quem frequenta o local percebe que faltam barracas adequadas, e até mesmo pavimentação asfáltica em determinadas partes da feira. "Aqui tem que ter muita disposição para trabalhar, porque não é fácil. Estamos esperando melhorias na nossa estrutura há 34 anos", reclama.

(Bruno Macedo | Reprodução)

Alguns trabalhadores precisam improvisar nas estruturas, outros acabam tendo que deixar a mercadoria no chão, por falta de espaço. "A gente trabalha assim mesmo, porque não tem outro jeito. É sempre só promessa, e nunca foi feito nada. Quando chove temos que nos virar como podemos porque não tem onde se esconder, não tem outro jeito aqui é assim mesmo", conta.

Como Ademir mencionou, em dias chuvosos fica difícil trabalhar com a estrutura precária, e isso acaba prejudicando as vendas dos trabalhadores. "Não temos estrutura alguma, já nos prometeram isso faz tempo", fala.

Segundo o feirante, ele e outros trabalhadores se reuniram com representantes do órgão responsável, ocasião em que foram discutidas melhorias para a feira. "Espero que desta vez realmente saia, porque há 34 anos nos reunimos com o órgão responsável e ouvimos essa promessa. O jeito é esperar", finaliza Ademir.

(Bruno Macedo | Reprodução)

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

