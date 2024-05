Aposentado Guilherme Monteiro fala sobre rua sem saneamento básico, em Ananindeua

Segundo o aposentado Guilherme Monteiro, de 74 anos, a passagem Perpétuo Socorro, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, já esteve em condições melhores que atualmente. Ele mora há 33 anos na rua e reclama da falta de saneamento básico e de pavimentação asfáltica.

A lama de odor forte que fica acumulada em algumas partes da rua, também é um problema para os moradores. "Essa rua já foi melhor, mas hoje em dia não. Nos prometeram melhorias para nossa rua, mas até agora nada", reclama o aposentado.

O aposentado Guilherme Monteiro acredita em melhorias na passagem Perpértuo Socorro (Foto: Bruno Macedo | Especial para O Liberal)

Os problemas da rua não terminam por aí. Quando chove, a via fica totalmente alagada, e de acordo com Guilherme, a água entra na residência dos moradores. "Quando chove enche demais a rua e chega a entrar na casa dos moradores", conta.

Há também uma obra parada no local, situação que causa incômodos para os moradores. O aposentado juntamente com outros moradores, procuraram o órgão competente para relatar a situação. "Essa obra já está indo para 3° mês parada. Nos disseram que só vão poder ajeitar nossa rua quando acabarem essa obra que está parada ai", explica.

A obra está para há quase 3 meses na rua. (Foto: Bruno Macedo | Especial para O Liberal)

Sobre esperar por melhorias na rua Santa Terezinha, Guilherme se mostra confiante. "A nossa rua precisa de um trabalho de saneamento e nós vamos ficar no aguardo. Estamos acreditando que teremos melhorias aqui. É muito complicado viver nesta rua porque enche e prejudica todos nós moradores aqui deste bairro", finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

