Professor Jackson Borges denuncia que rua em Ananindeua está em situação precária há mais de 10 anos

"São mais de 10 anos nessa situação aqui na rua. Infelizmente, ninguém faz nada por nós", é o que afirma o professor de dança, Jackson Borges, morador da Quarta Rua, no Distrito Industrial, em Ananindeua. Ele tem um projeto social com crianças e adolescentes do bairro e a situação de precariedade da via dificulta o dia a dia da população.

"Aqui vira um rio quando chove, a rua some, fica só água e lixo, porque essa rua não tem esgoto. A água suja entra para os quintais das casas. É isso, tem que meter o pé na lama mesmo", complementa o morador.

A situação da rua é bastante precária, sem asfalto adequado, sem rede de esgoto, com mato alto sem manutenção alguma e repleta de buracos. O professor lamenta pelas crianças e adolescentes que fazem parte do projeto social que ele desenvolve no bairro. "É difícil porque elas têm que passar pela rua e como vocês podem ver, é só buraco e lama. Quando chove alaga. As mães têm que vir pra cá com criança de três anos, tem criança com TDH, criança cadeirante e tem que meter o pé nessa lama, passar por essa situação".

O problema afeta não só a locomoção dos moradores, mas também a parte de saúde. "Toda essa situação contribui para doenças, ainda mais em ambientes com muitas crianças. Aqui aqui está só mato e isso atrai muito mosquito, tem muita lama, olha só essa água suja, olha a situação que estamos. A saúde aqui não está funcionando direito, saneamento não existe em Ananindeua. A realidade que existe hoje é essa aqui, é só andar pelas ruas do bairro para ver", afirma.

Além dos problemas na rua em que mora, o professor também relata sobre as dificuldades relacionadas ao transporte público na área. "Os ônibus só passam na rua principal aqui do bairro. Sentimos muita dificuldade, temos que nos locomover para a avenida Zacarias de Assunção. Os ônibus estão sempre lotados e em condições precárias, dando prego, são desconfortáveis", desabafa.

"Eu peço que olhem para a periferia de Ananindeua, para os bairros, principalmente para o Distrito que está abandonando. Essa rua Quarta, a Terceira, a Salvador, estão só buracos, só mato, difícil de andar, difícil de viver, porque quando chove alaga tudo e as pessoas têm que meter o pé na lama. Quando a pessoa fica doente não consegue ser atendido na UBS. Se procura atendimento em outro bairro, o transporte também é precário. O que eu peço é que olhem para as ruas daqui, não só asfaltar, mas ter um saneamento, ter esgoto para poder dar uma condição de vida melhor para os moradores", pede o denunciante.

Quanto ao mato alto na rua Quarta, no bairro do Distrito Industrial, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb) ressalta que "o endereço faz parte do cronograma de limpeza e roçagem na área. Portanto, nos próximos dias o serviço será executado no local".

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS