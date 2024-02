Professor Beto Andrade cobra término de obra na praça Tancredo neves, na Cidade Nova

O professor de educação física, Beto Andrade, já perdeu as contas de quantas vezes tentou ajuda do poder público para resolver o problema da comunidade na Cidade Nova 4, em Ananindeua. Segundo o professor, que mora há 44 anos no bairro, há uma obra da prefeitura na praça Tancredo Neves, que começou em 2022, com o prazo de conclusão de 6 meses, mas está parada até hoje.

"A praça sempre foi utilizada pela comunidade para atividades de lazer. Nossa crianças brincam aqui, mas desde quando começou essa obra, infelizmente piorou muito, primeiro porque não tem acesso ao espaço, segundo a única benfeitoria nesse período todo que a gente consegue observar é a cobertura da quadra", lamenta o professor.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Ele reclama da sujeira e da falta de segurança que se instalou nas redondezas da obra. "Até agora o que nós temos visto é o acúmulo de lixo, ratos, de muito mosquito. Um problema mesmo é a insegurança, porque é um local que fica soturno. A gente não tem acesso ao nosso espaço que sempre foi utilizado pela comunidade para atividade de esporte, cultura, lazer e está fazendo muita falta para toda comunidade".

"Estamos brigando, tentamos marcar reuniões com as autoridades competentes, mas infelizmente a obra está parada e lamentavelmente estão jogando lixo e está piorando muito a situação dos moradores. Não temos certeza de quem joga, mas as pessoas entram e jogam lixo lá dentro trazendo muitos prejuízos, como ratos doenças e mosquitos. A nossa comunidade está muito indignada, porque é um espaço muito necessário pra gente”, diz, se referindo a saúde dos moradores, que temem doenças causadas pelo acúmulo de lixo na obra.

Por trás do tapume da obra, há muito lixo (Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Beto relata sobre as diversas vezes em que ele tentou falar com o órgão responsável sobre o problema. ”Não dão satisfação alguma pra gente, marcam reuniões e em cima da hora a prefeitura desmarca e ficamos sem respostas. Pelos menos três vezes já estivemos na Sesan, e infelizmente, nenhuma das vezes conseguimos resolver o problema. A noite fica tudo escuro aqui, com o tapume fechando por conta da obra, fica muito soturno, as pessoas têm medo de assaltos”.

"Estamos cobrando prefeitura de Ananindeua para que tragam uma solução definitiva para o problema da praça Tancredo Neves que está com as obras atrasadas e sem previsão de serem concluídas. Nós precisamos do nosso espaço para a comunidade voltar a realizar suas atividades”, finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a prefeitura de Ananindeua para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

