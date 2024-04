Autônomo Marcelo Moura reclama de sujeira, buraco e calçada quebrada na BR-316

O autônomo Marcelo Moura pontua os principais motivos que causam transtornos diariamente aos transeuntes em frente à uma universidade com fluxo intenso na BR - 316, no Coqueiro, em Ananindeua. Uma parte da calçada está quebrada, se tornando um risco para pedestres. A situação tem causado desconforto em populares, principalmente porque no local, o mato está bastante alto, sem nenhum tipo de manutenção há meses, segundo denunciantes.

Na mesma calçada, funciona um ponto de ônibus, que está totalmente descoberto, aumentando ainda mais os problemas para quem precisa todos os dias transitar na área. "Como aqui é muito escuro e soturno, as pessoas preferem ficar na frente da universidade", afirma Marcelo.

Calçada em péssimas condições na BR-316, em frente a uma universidade particular. (Bruno Macêdo / Especial para O Liberal)

Segundo o denunciante, a calçada ficou irregular após uma obra, a sujeira no local também incomoda a população. "Teve uma obra e foi depois disso que a calçada ficou assim. Ninguém vem fazer nenhuma limpeza aqui, quem faz a limpeza é por parte da faculdade", relata.

Legenda (Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Além da calçada quebrada e da sujeira, mais à frente, antes de chegar na passagem Bom Pastor, há um buraco enorme, que segundo o autônomo já existe há muito tempo. "Esse buraco está aí há anos. Teve uma época em que estavam tapando os buracos da BR, ai avisamos que tinha esse buraco, mas nos disseram que não iriam tapar porque não fazia parte da BR", relata Marcelo.

A redação integrada de O Liberal procurou a prefeitura de Ananindeua para falar sobre os problemas citados na matéria, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

