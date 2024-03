Autônomo Wellingtom Santos diz que passagem Santa Brígida está esquecida há 30 anos, em Belém

O autônomo Wellingtom Santos mora desde que nasceu, há 24 anos, na passagem Santa Brígida, no bairro Parque Verde, em Belém. Segundo ele, a rua nunca teve saneamento básico e nem nenhuma melhoria. "Eu moro aqui desde que nasci, aqui é uma invasão, meu pai foi pioneiro aqui e desde então nunca foi feito nada pela gente", relata.

"Em relação a saneamento básico e asfalto nunca existiu, se hoje tem a rua é porque os moradores fizeram coleta para comprar aterro. Inclusive, estou até carregando aterro para pavimentar a rua, porque a gente é esquecido aqui", lamenta o morador.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A rua não tem asfalto e o mato está alto, sem manutenção. Na via há um canal, onde de acordo com o denunciante, as crianças tomam banho quando chove. A água da chuva chega a adentrar a casa dos moradores, que precisam fazer manobras para não ter muitos prejuízos. A ponte que fica sobre o canal, também foi improvisada pela população. “A gente não tem saneamento básico. Aqui tem rato, tem de tudo, desce fossa para esse canal. A diversão dessas crianças é brincar nesse canal", detalha.

No local, os próprios moradores estão colocando aterro na via, para tentar melhorar o tráfego de pedestres e carros. "Essa rua aqui era só lama, graças a Deus, por meio de um vizinho conseguimos um aterro. Já pensou você ser morador e ter que sair da sua casa para fazer a sua rua ? Estamos abandonados aqui", desabafa.

"Isso aqui é uma falta de respeito com os moradores. O meu filho não brinca na rua porque não tem rua, somos esquecidos aqui há mais de 30 anos e nunca foi feito nada. O que foi feito foi graças aos moradores. A escola aqui do bairro ficou em reforma há três anos. A escola está parada e as crianças aqui sem estudar", fala.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Wellingtom afirma ainda que, ele e outros moradores já entraram em contato com a prefeitura, mas não foram atendidos. “Já procuramos mas não temos retorno de ninguém”.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

