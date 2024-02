Dona de casa Keia Azevedo denuncia rua em péssimas condições no Paar, em Ananindeua

A dona de casa Keia Azevedo denuncia as péssimas condições em que se encontra a rua Rio Xingu, no bairro Paar, em Ananindeua. Moradora do bairro há mais de 15 anos, Keia relata que a via está abandonada há muito tempo.

No local é visível os diversos problemas que a população convive no dia a dia. Falta asfalto, há vários buracos a céu aberto, bueiros entupidos e além disso, há o problema do acúmulo de lixo e entulho em frente à escola Estadual Rui Barata, localizada na Rio Xingu. "Essa rua sempre foi desse jeito, quando vieram colocar os tubos, falaram que viriam fazer também a pista, mas não vieram", disse a moradora.

(Foto: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

"O entulho está há mais de uma semana na frente da escola. Os carroceiros que vem de longe jogam entulhos. Outras pessoas jogam até animais mortos. A diretora já ligou para o ógão responsável vir fazer a retirada. Até vieram, mas tiraram a metade. Então não adianta, tem que fazer a retirada total e não só metade”, conta a dona de casa.

Para quem mora na rua, é complicado enfrentar os dias de fortes chuvas, devido a falta de asfalto, a via fica intrafegável em dias chuvosos. “ A rua continua cheia de água. Enche as casas e está cheio de lama e buracos por toda parte. Os carros passam aqui e caem nos buracos", disse.

“Já pedimos a remoção completa desse entulho na frente da escola. Tem que tirar, porque vão continuar jogando, quanto mais tiver entulho, mais vão jogar, causando doenças, como dengue. Olha só como está ali de água acumulada! Tem rato, carapanã, tudo isso incomoda. Só queremos o que nosso direito, para ter nossa rua bonita”, desabafou.

Lixo e entulhos jogados em frente à escola Estadual Rui Barata (Foto: Marx Vasconcelos / Especial para O Liberal)

A moradora relata também que pediu para o órgão responsável realizar o desentupimento dos bueiros, mas o pedido não foi atendido. “Tem esgoto entupido, na frente da minha casa tem um bueiro aberto, disseram que vinham colocar uma tampa, mas não vieram”.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a prefeitura de Ananindeua para saber o que será feito para resolver os problemas que causam transtornos nos moradores da rua Rio Xingu, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto.

