Feirante Marlúcia Souza denuncia buraco na calçada de ponto de ônibus, em Belém

Pedestres que precisam utilizar os ônibus da capital para se locomover diariamente, estão preocupados com um imenso buraco que se abriu na calçada da avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. Isso porque no local funciona uma parada de ônibus bastante movimentada e a população tem que redobrar a atenção, para não se acidentar.

A feirante Marlúcia Souza, de 54 anos, mora em Marituba, e afirma que a situação é de perigo, principalmente para idosos. "Olha como está isso, está há tempos esses buracos aqui, já era pra terem visto isso aqui. É perigoso para idosos, estudantes, para todo mundo. Não sei como foi que começou, mas está horrível essa situação", desabafa a feirante.

O fluxo das pessoas que transitam no ponto de ônibus é intenso, até mesmo em dias menos movimentados, como durante os finais de semana. No local, foi utilizado apenas um pedaço de madeira para sinalizar o buraco, que além de ser grande, é fundo, o que aumenta ainda mais a gravidade da situação, que é um grande risco para idosos, pessoas com deficiências e crianças.

"Eles precisam ver que têm que fazer alguma coisa por nós, os órgãos competentes não fazem nada pela população, não fazem nada. Eu peço pelo amor de Deus que venham resolver esse problema aqui. Passa cadeirante, passa idoso, por favor", pede a denunciante.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

