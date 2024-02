Doméstica Zenilda Silva cobra melhorias na rua São Clemente, na Pratinha II

A rua São Clemente, no bairro da Pratinha II, está em situação de precariedade total, situação essa que se estende também para a rua transversal, a John Engelhard. A dona de casa Zenilda Silva, de 53 anos, mora na rua São Clemente há 20 anos. Ela apela por melhorias nas duas ruas. "Está precária esta rua. Entra ano e sai ano e essa rua continua assim, só buracos", reclama.

A denunciante relata que nas redondezas há pessoas doentes, que precisam se locomover para consultas, mas, a situação nas duas vias não permite nem mesmo que motoristas de aplicativos trafeguem sem transtornos. "Tem muita gente aqui doente, que precisa ir ao médico,e o carro de aplicativo não quer entrar, transporte algum entra aqui, porque está só buraco e lama, então a população sofre com isso", desabafou.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

A situação no local piora ainda mais em tempos de fortes chuvas, como vem acontecendo nos últimos dias em Belém. "Agora que chegou o inverno a situação está pior ainda, porque a água bate no joelho", contou.

Não há quem passe pela São Clemente sem enfrentar transtornos, a dona de casa conta que já caiu em um dos buracos da via. "Eu mesma já escorreguei aqui nessa rua devido a essa situação, e eu tenho uma cirurgia de uma prótese na minha perna. É muito triste essa situação".

"Teve uma senhora que já caiu também e se machucou aqui, passando por esses buracos, fora o lixo, o carro da coleta não entra para recolher por conta dessa buraqueira", explicou a denunciante.

(Foto: Bruno Macedo / Especial para O Liberal)

Segundo ela, o buracos, mato alto e bueiros entupidos já existem na rua há muitos anos. "Faz tanto tempo que eu nem sei lhe dizer com precisão", falou. "Somos uma população carente aqui, então precisamos pelo menos em um lugar digno, em uma rua que não seja só buraco, lama e lixo. Peço para as autoridades que venham olhar por nós", finalizou a denunciante.

A redação integrada de O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para dar um posicionamento sobre quando os problemas das ruas São Clemente e Jhon Engelhard, citados na matéria, serão solucionados, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. O espaço segue aberto.

