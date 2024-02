Advogado Arthur Melo cobra providências sobre buracos na travessa Lomas Valentinas, em Belém

Na travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira, em Belém, quase dobrando na esquina da avenida Pedro Miranda, há pelo menos 4 buracos que vêm deixando motoristas e pedestres preocupados. O advogado Arthur Melo, passa sempre pelo local em sua motocicleta. Ele reclama do descaso com a situação e do transtorno causado.

"Está cada vez pior. E não é só aqui nessa rua não, eu sempre circulo aqui pelos bairros da Pedreira e Sacramenta. Ali na Mauriti e aqui são buracos que parecem que estão para ceder, são buracos que o asfalto tá para ir embora, está cada vez pior a situação", disse o advogado.

O advogado Arthur Melo denuncia os problemas causados pelos buracos na travessa Lomas Valentinas. (Igor Mota / O Liberal)

O motociclista de 25 anos vinha trafegando pela via quando quase caiu em um dos buracos. "Eu mesmo agora, quase não percebi esse buraco, tinha carro na minha frente, quase caio", falou.

Morador da travessa Mauriti, Arthur relata que é comum acontecerem acidentes no local devido à quantidade de buracos. "Todo dia é esse sufoco aqui, gente caindo, muito acidente e só tende a piorar, porque a gente não vê melhora nenhuma e o poder público não dá nenhuma satisfação para a população. E assim continua cada vez mais se agravando essas situações", disse.

"Às vezes estamos muito atarefados durante o dia, com nossas ocupações, podemos passar despercebidos e não ver esses buracos. Quando chove fica imperceptível, danifica carros e o pior, a pessoa pode se machucar, e além de bens materiais, perder suas vida”, pontuou.

Buracos na via gera risco de acidente. (Igor Mota / O Liberal)

O advogado faz um apelo para o órgão responsável por resolver o problema. “Queria que pudessem providenciar algumas medidas da prefeitura já que é de sua competência isso, não só da prefeitura, mas também, que o Estado venha a intervir, porque está cada vez pior a situação. Se não for agora, não vai melhorar nunca isso, porque de fato, está cada vez pior toda essa situação", desabafou Arthur.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para dar um posicionamento sobre o que será feito para resolver o problema citado na matéria, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno. O espaço segue aberto.

