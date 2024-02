Morador do bairro Sideral, Antônio Fernandes reclama de buraco na avenida Brasil, em Belém

Na avenida Brasil, localizada no bairro Sideral, em Belém, um extenso buraco tem causado medo e transtornos à população. O soldador Antônio Fernandes, de 41 anos, relatou sobre o dia a dia das pessoas que precisam passar por transtornos com a situação.

"Isso ai é um transtorno muito grande, porque chove é muito arriscado, vários motoqueiros já caíram nesse buraco porque ele fica escondido", disse o soldador. Morador do bairro Sideral há 20 anos, Antônio conta que a própria população precisou sinalizar de forma improvisada que a via estava com buracos.

"Tivemos que colocar esses pedaços de paus e pneus para evitar acidentes, quando chove carro pequeno bate aí, chove e alaga tudo aqui, muito arriscado", disse. Além disso, a situação também é um perigo para quem anda à pé. É preciso ter bastante atenção ao atravessar, principalmente porque a via é de mão dupla. E quando chove, a atenção tem que ser redobrada.

(Foto: Rafael Souza / Especial para O Liberal)

"Eu queria que viessem para consertar isso, para evitar acidentes e transtornos. Essa via aqui vai para Independência. Por aqui temos 4 linhas de ônibus, é uma via de duas mãos e de movimentação intensa". falou Antônio. Ele completa dizendo que o trânsito fica complicado nas primeiras horas do dia, devido ao buraco. “De manhã o engarrafamento aqui é para mais de duas horas todos os dias. Acho que um bom asfalto resolveria muita coisa”.

O vigilante Francisco Macedo, de 60 anos, também é morador do bairro e fala sobre as dificuldades que enfrenta para ir trabalhar diariamente. “Meio complicado esse buraco aqui na pista, vem um carro de um lado, e outro do outro lado, aí se torna um engarrafamento muito grande", disse ele que mora há 30 anos no Sideral.

“É ruim porque quando chove enche de água aqui, fica complicado para gente chegar na parada de ônibus. Tem que consertar isso, pois já está há mais de seis meses essa situação”, disse o vigilante.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento Municipal (Sesan) para esclarecer sobre o assunto citado na matéria, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno.

