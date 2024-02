Pintor Olivan Silva pede providências sobre lixo e entulho acumulados na rodovia Arthur Bernardes

Ao longo da rodovia Arthur Bernardes, que abrange o bairro do Telégrafo, é possível ver a quantidade de lixo e entulho acumulados. O pintor Olivan Silva, de 45 anos, é morador do bairro há 30 anos. Ele denuncia que a situação de acúmulo de lixo e entulho no local já é antiga.

"Isso é constante como vocês estão vendo. Já fizemos várias reclamações para o poder público em nada. Abandonaram a gente", disse o pintor.

No local, a todo momento é possível ver pessoas jogando entulhos, até mesmo debaixo de chuva. O tanto de lixo e entulhos acumulados já alcançou a ciclovia. "O pessoal vem de longe trazer entulho, já ligamos e fizemos várias reclamações para o órgão responsável. Queríamos uma fiscalização", afirmou o denunciante.

Ainda de acordo com Olivan, para tentar resolver o problema, ele e outros moradores tiraram recursos do próprio bolso para fazer uma limpeza no local. "Já tiramos dinheiro do nosso bolso para limpar aqui. Quando a gente liga eles só dizem que vão mandar retirar".

O denunciante pontua que a situação é perigosa devido a atrair ratos, entre outros animais e insetos causadores de doenças. “Isso atrai ratos e doenças. Eu já fiz vários apelos, inclusive, já fui na Sesan e até agora nada. A gente queria mesmo uns contêineres e uma fiscalização, para que as pessoas não tornassem a jogar entulho aqui”, finalizou Olivan.

A dona de casa Ana Vieira, de 48 anos, é moradora do bairro vizinho, Vila da Barca, mas passa todos os dias pela rodovia. "É horrível passar todos os dias nesse fedor. Às vezes está até pior do que hoje. Ficamos sem espaço para passar. Ás vezes está no meio da pista e temos que passar arriscando nossas vidas, porque não temos espaço pata transitar devido a quantidade de lixo e entulho”, falou a dona de casa.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber o que será feito para resolve os problemas citados na matéria, mas até o fechamento desta edição, não houve retorno. O espaço segue aberto.

