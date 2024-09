Dona de casa Benedita Santos denuncia lixo acumulado na passagem Trindade

Na passagem Trindade, no bairro do Marco, em Belém, moradores estão sofrendo com o lixo acumulado há dias no local. De acordo com a dona de casa Benedita Santos, de 83 anos, são moradores das proximidades que deixam o lixo no perímetro.

VEJA MAIS

Ela afirma que antes o caminhão de lixo passava na área, mas devido às obras de macrodrenagem, o local de coleta passou para a travessa Estrela. Mesmo assim os moradores insistem em despejar lixo e entulho no local. "O carro não está vindo recolher o lixo. As pessoas sabem disso e mesmo assim jogam lixo aqui", conta a denunciante.

Na passagem Trindade, no bairro do Marco, em Belém, moradores estão sofrendo com o lixo acumulado há dias no local (Reprodução/ Raoni Joseph)

Os problemas causados são inúmeros, urubus, ratos, moscas e forte odor estão entre os principais. Além de possíveis proliferações de mosquitos transmissores da dengue. "Da muito urubu, e o fedor é insuportável", diz.

A dona de casa Benedita Santos sofre com o lixo acumulado na passagem Trindade, no bairro do Marco. (Foto: Raoni Joseph)

Ainda segundo Benedita, ela já presenciou diversas vezes pessoas jogando lixo no local mesmo sabendo que no perímetro o carro de coleta não tem passado para retirar. "A gente que mora aqui não pode nem falar porque as pessoas que jogam ficam com grosseria. Eles deixam lixo aí eu só olho, pedi para não jogar e mesmo assim a mulher jogou ", fala.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.