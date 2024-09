Dona de casa Geibe Santos diz que lixo acumulado na travessa barão do triunfo é crônico

Lixo em via pública e odor forte são transtornos enfrentados pelos moradores da travessa Barão do Triunfo, entre a avenida João Paulo II e a Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. Cansada da situação, a dona de casa Gleibe Santos diz que já é algo crônico e denuncia o problema.

"É constante, praticamente virou uma lixeira viciada aqui. E não é só quem mora aqui no bairro que joga, pessoas de outro lugar vêm aqui para fazer o descarte de maneira irregular. A Coleta não é constante", reclama.

Há muito tempo atrás, de acordo com a dona de casa, as pessoas deixavam seus lixos em frente às suas respectivas residências, mas hoje, a situação mudou. "Antigamente as pessoas colocavam seus lixos em frente às suas casas, e hoje dia não é mais assim. Colocam ali no canto, na esquina e essa coleta não é diária e quando levam, não levam tudo sempre deixam um pouco", conta.

A situação se torna mais grave quando Gleibe diz que não é somente lixo doméstico que é despejado na área, e sim lixo hospitalar e até animais mortos. "Pela madrugada ou de manhã cedo, em horário que não tem movimentação, param veículos e despejam todo tipo de lixo aqui, até lixo hospitalar e animais mortos", revela.

A moradora ainda reclama da falta de iluminação no local, que deixa a área bastante soturna, especificamente, à noite. "A falta de iluminação é um problema muito grande aqui no bairro, principalmente nessa área. E infelizmente, nós moradores somos obrigados a conviver com essa lixeira pública", finaliza

A empresa Ciclus Amazônia, responsável pela coleta de lixo em Belém, esclareceu por nota divulgada nesta sexta-feira (20), que a coleta de lixo na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, é realizada de segunda a sábado, a partir das 19h, e pede a colaboração para que o descarte de lixo seja feito nos dias e horários definidos para cada bairro evitando o acúmulo nas vias públicas.

Informou ainda que oferece um canal de comunicação via WhatsApp (91 98405-3100) para orientar e atender demandas da população. Caso a equipe encontre ou seja avisada sobre descarte irregular de lixo hospitalar em via pública e o gerador não possa ser identificado, um veículo específico poderá ser enviado para essa coleta.

Também em nota divulgada nesta sexta-feira (20), em relação à falta de iluminação na via, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, informou que vai encaminhar uma equipe da Luz de Belém ao local para fazer a manutenção corretiva da área.

A Seurb reforça que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo canal exclusivo de atendimento: 0800 000 3233.

Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem. É importante que o usuário guarde o número do protocolo.

Os moradores de Belém também podem fazer registros para a melhoria dos serviços na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, bairro de Nazaré.

Sobre a questão do entulho despejado na área, a reportagem procurou a Secretaria de Saneamento Municipal (Sesan), mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

