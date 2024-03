Estilista Helen Silva denuncia mato alto e focos de dengue na Cremação

A estilista Helen Silva, de 40 anos, já não sabe mais o que fazer para evitar os incômodos causados pelos entulhos acumulados ao lado da sua residência, localizada na rua São Miguel, com a travessa 9 de Janeiro, no bairro da Cremação, em Belém.

“A nossa situação aqui é o risco de mosquito da dengue, minha sobrinha está tendo crise alérgica. Sobre esse mato aqui, já fomos na prefeitura denunciar, mas até agora não vieram fazer a limpeza. Hoje jogaram um cachorro morto aqui", denuncia.

(Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

A denunciante mora há 32 anos no local e relata que esta é a primeira vez que a situação se agrava desta forma. "Nunca aconteceu isso de ter tanto lixo. Peço que venham fazer a retirada desse lixo aqui, por favor".

Segundo a estilista, nos últimos meses, os moradores precisaram tirar dinheiro do próprio bolso para pagar uma limpeza no local. "Na verdade não é feita a manutenção de limpeza de mato, quem faz somos nós. Mas cansamos de pagar e como está muito alto o mato, perdemos o controle. Devido às chuvas estamos pedindo ajuda para a prefeitura vir aqui fazer essa limpeza", afirma.

"Você percebe que tem ratos, tem vasilhas abertas, então nossa maior preocupação no momento é a dengue e está um índice muito grande aqui no bairro da Cremação da doença. Então, estou pedindo ajuda para virem limpar isso aqui, toda vez a gente que está pagando do nosso dinheiro é um absurdo", reclama.

A moradora afirma que já procurou o órgão responsável, mas nenhuma equipe compareceu no local para resolver o problema. “Eu peço com toda gentileza e educação, ajuda para virem fazer essa limpeza. Temos criança em casa que está tendo alergia, por causa desse lixo, mosquito, barata, rato… A gente não mais onde telar em casa para esse bichos não entrarem. Então, por favor, nos ajudem! Esse entulho está crescendo cada vez mais aqui, a coleta não está passando aqui. Tem rato morto nesse mato, aparecem outros bichos na nossa casa. Eu e minha irmã estamos preocupadas com isso, porque moramos na esquina, nossa casa é muito prejudicada por esse lixo”.

(Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

A redação integrada de O Liberal procurou a prefeitura para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.

