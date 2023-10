Motociclista Josiel Azevedo reclama de desnível na avenida Bernardo Sayão

Na avenida Bernardo Sayão, no trecho entre a travessa Quintino Bocaiúva e passagem Santa Terezinha, no bairro da Condor, em Belém, há um desnível no meio da pista, causando risco de acidentes entre motociclistas e condutores de carro. Segundo denúncias do motociclista por aplicativo Josiel Azevedo, de 33 anos, o problema ocorre há meses e que, pela noite, o perigo é maior para o tráfego de veículos.

O denunciante diz que o desnível já causou acidentes (Igor Mota / O Liberal)

"Aqui tem pouca visibilidade à noite. O pessoal passa por aqui e pode não ver o desnível. Já aconteceram acidentes por aqui. Um rapaz caiu aqui, ele foi tentar se desviar com a moto e acabou caindo para cá. Se você desviar por aqui nessa parte com um desnível, você vai para o lado da pista em que vem um carro em outra direção, e o motorista pode acabar batendo de frente com outro veículo", conta Josiel.

O desnível causa transtornos, principalmente, para os motociclistas, segundo o denunciante. Alguns passam em alta velocidade e não conseguem observar de longe o problema, e se assustam ao se deparar com a situação. Os motoristas também contestam a falta de sinalização para indicar o desnível.

Muitos condutores precisam ter cautela para passar pelo perímetro defeituoso. Caminhões e outros veículos de grande porte precisam realizar um movimento desacelerado para evitar riscos de acidente. Entretanto, a passagem desses tipos de veículos, em meio ao desnível, causam congestionamento.

Josiel ressalta que a via é perigosa, pois o desnível obriga o motorista a utilizar a pista que vai à contramão. Por conta disso, já houve batidas entre veículos, causando danos e prejuízos financeiros para os condutores. Mesmo com a recorrência desses acidentes, o perímetro não possui previsão de manutenções para corrigir o problema do desnível.

"Um motorista se espantou, por ser de noite, ele não viu o desnível. Você observa que aqui há vários riscos, tanto de queda de motociclistas quanto de batida entre os veículos", afirma Josiel. Durante a reportagem, a equipe flagrou um carro tentando desviar do problema. O condutor direcionou o carro para a contramão e passou, de forma bastante encostada, ao lado de outro veículo que vinha da direção contrária.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). Não houve retorno até o fechamento desta edição.

