Advogado Luís Cabral reclama de buracos e da falta de sinalização em cruzamento do Jurunas

No cruzamento entre a rua dos Pariquis e a travessa Honório José dos Santos, no bairro do Jurunas, em Belém, há falhas na pavimentação e surgimento de buracos, por conta de um serviço irregular, apontam denúncias dos moradores. O denunciante, o advogado Luís Heitor Cabral, afirma que o trecho apresenta um alto fluxo de veículos, e que o problema dos buracos intensifica os riscos de acidentes.

"Aqui já rolou bastante acidentes. Aqui precisa de um sinal. As faixas de pedestres foram todas apagadas. Em torno das 18h, aqui parece a quinta avenida de Nova Iorque, por causa dos vários veículos que trafegam por aqui. Aqui tem muito movimento. É moto, é bicicleta... e aqui eles não respeitam ninguém", reclama Luís.

Luís Heitor Cabral: riscos no cruzamento da Pariquis com Honório (reprodução)

A comunidade diz que equipes de manutenção da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) já foram até o local para realizar serviços de troca da tubulação. Após as reformas, o local apresentou problemas no asfalto, com o surgimento de buracos e terra batida. Os moradores pedem que os buracos sejam tapados o quanto antes, pois temem por acidentes de trânsito.

Segundo pondera Luís, a preferência da via é de quem vem pela rua dos Pariquis, mas os condutores não respeitam a prioridade. "Eu moro bem na esquina e já vi vários acidentes. As pessoas não respeitam a via e, com o problema dos buracos, os acidentes tendem a se intensificar", acrescenta.

A moradora e doceira Telma Soares diz que a via é palco para várias imprudências de trânsito. "Eles não respeitam ninguém. Dobram até na minha calçada para passar e quebram tudo, mas as autoridades não fazem nada. Ligamos para a mídia, fizemos abaixo assinado para que sejam tomadas as providências", disse.

Além do problema na pista, falta sinalização no perímetro (reprodução)

Os moradores também pedem pela colocação de sinais de trânsito, pois já vivenciaram vários acidentes devido a falta de sinalização. Além disso, eles solicitam que a área tenha equipes de fiscalização de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da capital. "Ninguém consegue atravessar aqui. Eles não respeitam nada. Por isso, ocorrem acidentes e depois só ouvimos o barulho de tragédias, de batidas", lamenta Luís.

Em comunicado enviado na última quinta-feira (28), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que mantém fiscalização em ronda com agentes em viaturas e em motocicletas, com o auxílio do guincho, para coibir imprudências e infrações na cidade e, mediante flagrante, autua em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Falhas na pavimentação fazem buracos se multiplicarem (reprodução)

"A Semob informa que a sinalização só pode ser executada no cruzamento depois do pavimento recomposto e comunica que uma equipe técnica vai ao local para verificar a situação para providências. A autarquia orienta que trafegar no local, o condutor precisa dirigir com mais atenção e seguir as regras de circulação previstas no CTB, aprendidas na autoescola, para evitar infrações, multas e sinistros de trânsito", comunicou.

As reclamações e denúncias relativas ao trânsito podem ser feitas nas redes sociais da Secretaria (twitter, instagram e facebook) ou formalizadas à Ouvidoria do órgão, nos canais de atendimento: site https://semob.belem.pa.gov.br/, acessando a aba da Ouvidoria, e e-mail: ouvidoria.semob@cinbesa.com.br. Ou entrando em contato pelo whatsapp (91) 98415-4587.

Já a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, também por nota enviada na última quinta-feira (28), que o serviço de recomposição asfáltica a ser realizado no local é de responsabilidade da Prefeitura.

A reportagem solicitou nota para Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre os buracos e falta de manutenção das vias e aguarda o retorno do órgão.

