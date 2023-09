Telefonista Regina Furtado reclama da falta de sinalização em cruzamento no Guamá

Moradores já presenciaram vários acidentes no cruzamento da travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, com a rua Paes de Souza, no bairro do Guamá, em Belém. No local, há um grande movimento de veículos que ocorre ao longo do dia, mas não há sinalização como semáforo, faixa de pedestres ou placas para amenizar os problemas no trânsito, conforme denúncias recebidas pela reportagem. A telefonista Regina Furtado, moradora do bairro, conta que já presenciou vários acidentes fatais por conta da falta de sinalização.

A telefonista Regina Furtado pede que a área tenha sinalizações de trânsito (Reprodução / Você Repórter)

"Aqui a gente não tem um número exato de quantos acidentes já presenciamos. O caos acontece de noite, de manhã ou de madrugada. A gente tem que ir socorrer as pessoas e já vimos pessoas morrendo aqui. Não tem faixa naquele trecho, não tem semáforo e eles avançam com tudo", conta Regina.

A moradora diz que muitos veículos param de forma brusca em pontos arriscados e, por conta disso, ocorrem batidas entre carros e motos. "Parece que eles não tem direção, é a coisa mais horrível. Eu tenho várias filmagens de infrações nesse trânsito e já mandei para os órgãos competentes, já coloquei nas redes sociais. São gravações pesadas em que aparecem pessoas gritando por socorro depois de terem passado por um acidente", disse.

Os moradores pedem para que a área tenha sinalizações. A moradora e caçambeira Sila Lima conta que já presenciou acidentes fatais e batidas de veículos em postes de iluminação ou de energia. "Tem pessoas que caem de moto e batem a cabeça na sarjeta. Nós reivindicamos que coloquem um semáforo aqui, para proteger a vida dos cidadãos", acrescenta.

A equipe de reportagem flagrou um momento em que quase dois veículos colidiram. A rua Paes de Souza não possui nenhuma sinalização, mas a preferência é para o motorista que vem da travessa Francisco Caldeira Castelo Branco. Os moradores da área pedem mais atenção dos condutores. "Não tem nem sinalização no chão. Não têm uma placa de 'Pare', não tem nada. A vida dos cidadãos está em risco. Estão morrendo pessoas, rapazes de moto, pessoas jovens", desabafa Sila.

A via possui um alto tráfego de veículos, mas não possui sinalização (Reprodução / Você Repórter)

Há alguns dias, a denunciante Sila Lima presenciou um acidente com uma ciclista. "Uma moça na bicicleta veio percorrendo uma passagem e um carro veio com tudo daqui (da travessa) e atingiu a moça. Se tivesse um semáforo, o veículo, provavelmente, estaria parado e não aconteceria essa tragédia", reclama.

Na última quinta-feira (14), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) comunicou que vai encaminhar equipe técnica ao local para fazer levantamento da situação da área informada para medidas cabíveis.

