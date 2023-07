Pedreiro Luiz Tadeu reclama de carros estacionados em ciclofaixa na Pedreira

Ciclistas reclamam sobre a utilização incorreta da ciclofaixa por condutores de veículos, na travessa Angustura, no trecho entre as avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias, no bairro da Pedreira, em Belém. Os motoristas estariam utilizando a faixa como estacionamento irregular para os seus automóveis, como relatam os denunciantes. A denúncia foi detalhada pelo pedreiro Luiz Tadeu.

Ainda segundo as informações dos moradores, a situação ocorre há meses. Acidentes também já foram registrados no local, pois os ciclistas precisam utilizar a via para trafegar. A via é bastante movimentada e o problema é diário. Os condutores alegam que usam a faixa para estacionar, já que eles não possuem muita opção de vagas para deixar os seus veículos nas proximidades.

Quem precisa transitar todos os dias não se sente seguro no trânsito, já que precisa desviar constantemente dos veículos que ocupam a ciclofaixa, como é o caso do pedreiro Luiz Tadeu. Diariamente, ele precisa passar pelo trecho para seguir para o trabalho, mas enfrenta dificuldades para trafegar. “É carro, é moto, é tudo. A gente que é ciclista, a gente pena. A gente anda para ir ao nosso trabalho. Vai e vem. E é assim, desse jeito. Tudo tá ruim para a gente. Somos trabalhadores e é a gente que sofre”, relata Luiz.

Ciclofaixa na Angustura fica tomada por carros (Carmem Helena / O Liberal)

Também há relatos de carros parados na travessa Lomas Valentina, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval. Em outro trecho da travessa Angustura, no período noturno, os ciclistas reclamam que dos vários carros que também ficam estacionados na ciclofaixa, no trecho entre as avenidas Romulo Maiorana e Almirante Barroso.

Em nota divulgada no dia 17 de julho, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) mantém fiscalização regular com agentes de trânsito em rondas com viaturas e motocicletas, com o apoio do guincho, para coibir o uso do espaço do ciclista por outros tipos de veículos, realizando autuação quando há flagrante de infração e divulgando amplamente nas redes sociais da Semob.

“A autarquia reforça que os agentes de trânsito realizam fiscalização nos corredores com ciclofaixas na cidade de Belém, como as travessas Angustura e Lomas Valentinas, ocorrendo autuações, em decorrência dessa fiscalização, mediante flagrante. A Semob reforça que vai intensificar as rondas no local”, disse a nota.

