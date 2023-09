Morador Michel Carvalho reclama de cano quebrado que causou vazamento na Cidade Velha

A Vila Martins, localizada entre as avenidas Bernardo Sayão e Portal da Amazônia, no bairro da Cidade Velha, em Belém, apresenta um cano quebrado em meio a via há mais de quatro meses. Por conta disso, está ocorrendo, diariamente, um vazamento de água e o problema, como consequência, gerou uma poça que causa transtornos aos moradores. O trabalhador de serviços gerais Michel Carvalho conta que os veículos, quando passam em alta velocidade, jorram água em pedestres e nos moradores que transitam pela via.

Michel Carvalho (Reprodução)

"Isso não tem graça, pois já são quatro meses que esse problema nos causa incômodo. Tenho uma irmã que mora comigo e que está com câncer. Já pensou uma pessoa doente ter que enfrentar uma situação dessa? O carro passa em alta velocidade e a água espirra para dentro da nossa casa. Por conta disso, a gente tem que deixar a porta fechada. Nós não temos mais condições de viver assim. E esse problema só tende a aumentar e piorar", disse Michel Carvalho.

Michel é morador do bairro e mora ao lado do vazamento. Ele conta que a água vazada causa preocupação nos moradores, pois além do desperdício diário, a água cai no meio-fio e se junta ao esgoto. Em períodos de chuva, a água também contribui para alagamentos. Representantes da comunidade reclamam do descaso e afirmam que o local ainda não recebeu equipes de manutenção da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) para analisar o problema.

"Daqui a pouco, pode surgir uma cratera por conta disso e, se abrir um buraco, vai ficar do mesmo jeito. Já está para fazer aniversário", ironiza Michel. Segundo informações da comunidade, já é a terceira vez que problemas envolvendo canos quebrados são registrados na área da vila.

Vazamento (Reprodução)

A aposentada Lurdes de Carvalho, também moradora do local, reforça a preocupação com o vazamento. "Nós já conversamos com os vizinhos e reunimos umas sete pessoas para ir até a Cosanpa. O órgão nos informou que os moradores deveriam ir direto a uma unidade da Cosanpa. Entretanto, nós que somos os prejudicados e moramos do lado do vazamento não podíamos ir. Mesmo assim, o órgão só disse que devíamos ir lá, sendo que eles podiam muito bem mandar uma equipe para ver isso", reclama.

Nesta sexta-feira (22), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, por nota, que uma equipe técnica esteve no local e programou os serviços necessários.

