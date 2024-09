Aposentado Francisco Loiola diz que alameda I, no Bengui, está sem asfalto há 40 anos

O aposentado Francisco Loiola, de 68 anos, já nem acredita mais que um dia possa ver a rua em que mora, a alameda I, no bairro do Bengui, em Belém, asfaltada. Isso porque, segundo ele, já são mais de 40 anos vivendo na mesma situação.

"Desde quando vim morar aqui, essa rua sempre foi assim, nunca mudou. Só colocaram uma capa de asfalto que não vale de nada, e já tem mais de 30 anos, só fizeram colocar um piche aqui", fala.

Para o aposentado, a maior dificuldade é quando moradores precisam utilizar carros de aplicativos, por conta da falta de asfalto, fica complicado para carros entrarem. "A dificuldade mesmo é quando a gente chama um carro de aplicativo para alguma emergência, até para os motoristas entrarem aqui, porque a rua não compensa", relata.

O morador Francisco Loiola diz que alameda I, no Bengui, está sem asfalto há 40 anos (Foto: Reprodução Raoni Joseph)

Moradores acabam improvisando com entulhos, na esperança de amenizar os transtornos. Além disso, alagamentos na via é um problema que já faz parte da rotina, sem asfalto, poças de lama se formam a cada chuva.

"Eu queria que fizessem o serviço aqui na nossa rua, que nos trouxessem melhorias, é o que precisamos no momento, que melhore nossa rua, não só para mim, mas para todos moradores da área", conta.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

