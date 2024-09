Relojoeiro Cléo Pinheiro reclama de desnível de asfalto na rua Manoel Barata, no centro comercial

O desnível do asfalto na rua Manoel Barata, entre as travessas Padre Prudêncio e Frutuoso Guimarães, preocupa as pessoas que passam por aquela área do centro comercial de Belém. Naquele trecho, motoristas de veículos particulares e condutores de motos precisam trafegar com muito cuidado para evitar possíveis acidentes.

O fluxo de veículos no local é intenso. E, ao passar por aquele trecho, os veículos acabam se aproximando muito da calçada, por onde circulam os pedestres. O relojoeiro Cléo Pinheiro, 41 anos, passou por aquele endereço na manhã de sexta-feira (6) e, com cautela, manobrou para guardar o carro em um estacionamento que tem ali perto. “Esse desnível prejudica muito. Muitas vezes, ou o carro cai na vala (que fica rente à calçada) ou você pode até bater na pessoa que vem passando”, disse. “A rua é muito estreita”, contou.

Cléo contou que teve dificuldade para fazer a manobra e entrar no estacionamento. “É por causa do tamanho da via, que é muito estreita, e a gente fica preocupado para não bater em ninguém que vem passando na calçada”, explicou. Em um lado da via é permitido estacionamento, o que reduz ainda mais o espaço da rua. O relojoeiro disse que dirige muito devagar para evitar um acidente.

VEJA MAIS:

Na hora da entrevista, pessoas que andavam pela calçada esbarraram em Cléo. “A gente está parado aqui e não tem espaço. Ou você fica preocupado com o carro ou com a outra pessoa que está passando também”, contou. “É caminhão, moto. Tudo isso tem um fluxo grande de pessoas. Quando a gente vem dirigindo tem que estar com uma atenção muita alta”, afirmou Cléo.

No momento em que a reportagem esteve no local, um ônibus passou tão perto da calçada que, por pouco, não atinge um pedestre. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.