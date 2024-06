Morador Roberto Rodrigues diz que há 20 anos convive com alagamentos na passagem José de Alencar

Na passagem José de Alencar, no bairro do Castanheira, em Belém, há 20 anos moradores convivem com alagamentos constantes. O morador Roberto Rodrigues, de 60 anos, que trabalha como cantor, relata as dificuldades que ele e os outros moradores precisam enfrentar no dia a dia.

O cantor diz que são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos moradores, mas a principal delas é a questão dos carros de aplicativo que não entram na passagem José de Alencar. Ele diz que o sentimento é de abandono. "Há mais de 20 anos que a gente convive com essa situação, estamos na luta há muito tempo. Estamos abandonados", fala.

VEJA MAIS

"A questão dos carros de aplicativo que não entram aqui, tem moradores que são cadeirantes que precisam fazer fisioterapia e precisam ser carregados lá para BR, para poder pegar o transporte, a via fica totalmente alagada", relata.



São inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos moradores, mas a principal delas é a questão dos carros de aplicativo que não entram na passagem José de Alencar. São inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos moradores, mas a principal delas é a questão dos carros de aplicativo que não entram na passagem José de Alencar.

Ele reclama também que a água parada na rua acaba entrando na casa dos moradores, trazendo contratempos, e às vezes até danificando móveis. "A água vai para dentro das casas, água suja de esgoto", conta.

Além desses transtornos, o morador afirma que já presenciou acidentes por conta dos alagamentos. "Pessoas caem de moto aqui, um rapaz, que trabalha como entregador caiu e fraturou a clavícula. São lamúrias constantes que passamos aqui há muito tempo", desabafa.

"Quando chove isso aqui se torna um verdadeiro piscinão, hoje por incrível que pareça, que vocês estão aqui, esses dois dias não choveu, e limpamos por conta própria a vala. Fazendo isso, consequentemente, o alagamento ameniza. Mas quando chove a água fica por um longo tempo, porque não tem pra onde escorrer", explica.

Os alagamentos são constantes na passagem José de Alencar, no bairro do Castanheira, em Belém. Os alagamentos são constantes na passagem José de Alencar, no bairro do Castanheira, em Belém.

Mesmo há tantos anos esperando por melhorias na rua em que mora e sem ter resposta alguma, Roberto acredita que em breve haverá mudanças. "Nós esperamos que dessa vez seja feito o serviço adequado para cá. Estou acreditando em melhorias para nossa rua", finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.