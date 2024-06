No Bengui, moradores da passagem Marciel sofrem com alagamentos

Moradores da passagem Marciel, no bairro do Bengui, em Belém, já convivem há cerca de 7 anos com constantes alagamentos na rua. O estudante Raul Cadete, de 26 anos, morador da passagem, reclama dos buracos, mato alto e água parada no local. "Essa situação já está assim há muito tempo. Há um ano foi feita a reestruturação da rua aqui ao lado, a Augusto Lobato. E nós, moradores aqui da passagem Maciel, estamos há quase 7 anos nessa situação", explica.

De acordo com Raul, a atual gestão prometeu pessoalmente para os moradores que faria uma obra para melhorar os problemas da via. "Nos garantiram que fariam uma macrodrenagem aqui na rua para amenizar nossos problemas, mas nada foi feito até agora", conta.

Na passagem Marciel também funciona um posto de saúde, e quando chove, fica difícil até para entrar na unidade, porque em frente ao posto há vários pontos com água parada, deixando a frente do local um lamaçal, além do mato alto, que também dificulta a entrada no posto. "Quando chove aqui é um transtorno total, para quem precisa usar o posto de saúde, é uma dificuldade porque a água sobe demais o nível. Para um idoso, um cadeirante, fica muito difícil entrar no posto", reclama.

Para o estudante, a cidade inteira está precisando de melhorias. "Nossa cidade vai receber a Cop 30 ano que vem e eu pergunto: é essa Cop 30 que vão mostrar para as pessoas que vêm de fora ? É isso que vão mostrar para as autoridades internacionais, que vão discutir sobre os efeitos climáticos na Amazônia? Porque a realidade de quem mora aqui é essa, totalmente largado às traças", lamenta o morador.

Uma grande preocupação para os moradores é justamente, com o acúmulo de água parada na rua por conta dos alagamentos. A água demora para escoar. "Já tivemos um pequeno surto de dengue no bairro e essa água parada aqui pode agravar ainda mais. É bastante complicado viver assim", finaliza Raul.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

