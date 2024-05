Autônomo Aldo Ferreira quer melhorias na rua Santa Terezinha, no Coqueiro

No momento em que a reportagem chegou na rua Santa Terezinha, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, o autônomo Aldo Ferreira estava tentando tapar os vários buracos existente na via com aterro, para tentar nivelar a rua e evitar que mais motoristas tenham prejuízos ao trafegarem na área.

"Isso que estou fazendo é para ficar melhor para os carros passarem, porque tem muito buraco. Eu passo todos os dias aqui, aí quebra todo carro. Nós jogamos entulho para amenizar. Essa rua sempre foi assim. Já colocamos umas oito vezes esses cacos por conta própria mesmo para melhorar um pouco", relata o autônomo, que mora na passagem Coletiva, bem na esquina da Santa Terezinha.

A rua, que não possui pavimentação asfáltica, além de estar cheia de buracos, está em condições precárias para trafegar, tanto para quem utiliza veículos, como quem anda a pé. Por conta disso, a via fica mais suscetível a acidentes e diversos transtornos para a população.

No local também funciona a escola municipal João Nunes Souza, o que torna o fluxo bastante intenso. As crianças sentem dificuldades para chegar na escola. "Umas quatro vezes já aconteceram acidentes de moto e carro por aqui. Eu trago meu sobrinho todos os dias aqui na escola. Isso aqui estava mais feio, na semana passada não tinha nem como passar aqui. Aí temos que tapar esses buracos para amenizar"

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

