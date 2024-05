Comerciante Vicente Alencar reclama de buraco na pista da Alferes Costa

Na travessa Alferes Costa, quase chegando na esquina da avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, há um buraco que vem trazendo problemas para os moradres. De acordo com o comerciante Vicente Alencar, que mora na rua há mais de 40 anos, a situação já é antiga.

"Esse buraco já fez aniversário não sei quantas vezes, quando ele está tapado é porque algum vizinho colocou aterro, mas de vez em quando estão freando bem cima desse do buraco, ou batem o carro. Ontem teve acidente aqui com um rapaz de bicicleta e assim vai, ne. Não vem uma equipe ajeitar", lamenta o morador.

Por ser um morador antigo da travessa Alferes Costa, o comerciante diz que já viu muitas mudanças na rua ao longo dos anos, mas que atualmente está sentindo que a rua em que mora está abandonada. "Quando vim morar aqui era pior, nenhum carro entrava nessa rua. Agora, mais lá na frente está cheio de buraco e quem faz o aterro são os próprio moradres", diz.

Por fim, Vicente, que tem 84 anos, aguarda melhorias no lugar em que passou metade da sua vida. O comerciante se preocupa com a situação, pois há alguns dias viu de perto um acidente com um ciclista. Ele relatou que já viu muitos acidentes, mas nenhum grave. "Graças a Deus não teve gente ferida, mas e se fosse a noite, que está mais escuro?", questiona.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis.

