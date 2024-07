Servidora pública Edilza Santos denuncia buraco na travessa Angustura

Na travessa Angustura, entre as avenidas João Paulo II e Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, há um buraco no asfalto que tem gerado risco de acidentes e transtornos para motoristas e pedestres que transitam pelo local. A denúncia foi feita por Edilza Santos, servidora pública.

Buraco na rua Angustura, bairro do Marco, em Belém (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Os buracos no meio da pista representam um grande perigo para os motoristas, que precisam desviar deles, correndo o risco de atingir pedestres ou causar danos aos veículos, é o que relata a servidora. "A gente tem que desviar do buraco, caso o contrário podemos atingir uma pessoa ou cair no buraco, podendo danificar o nosso veículo também. A gente já viu até casos de acidentes fatais em que carros, ao desviar, acabam atropelando motociclistas, por exemplo", destaca.

Buraco na rua Angustura, no bairro do Marco, em Belém (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Em Belém, onde as chuvas são frequentes, os alagamentos podem encobrir os buracos nas vias, aumentando a preocupação dos motoristas e elevando o risco de acidentes, pois os condutores não conseguem identificar os perigos ocultos sob a água.

"A gente vive numa cidade que chove muito e existem muitos buracos que não conseguimos ver. Daí a gente tem que transitar também com mais cuidado, para a nossa segurança e a dos outros", conclui.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para esclarecer se há soluções planejadas para o problema na área e se a prefeitura possui um cronograma estabelecido para realizar obras de pavimentação na via citada. No entanto, a reportagem aguarda retorno.

*(estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)