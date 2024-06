Há 20 anos morando na Vila Nova, agente de limpeza Evaldo Souza reclama da falta de tubulação

O agente de limpeza Evaldo Souza, de 36 anos, é morador da Vila Nova, localizada no final da rua Santa Terezinha, no bairro Maracangalha, em Belém. Segundo ele, outras ruas das proximidades receberam melhorias do poder público, menos a Vila Nova. O morador está cansado de esperar o serviço de tubulação de esgoto.

Ele reclama que sem esgoto, todo lixo acumulado se mistura com a água das chuvas causando transtornos para os moradores. A rua fica intrafegável. "Essa rua sempre foi assim, uma equipe passou aqui pela redondeza, mas não colocou tubulação aqui para os moradores da Vila Nova. Quando chove fica totalmente alagado e tudo quanto é lixo vem pra cá, fica nessa parte do esgoto", relata.

Sem pavimentação asfáltica e sem tubulação de esgoto, a vida dos moradores fica cada vez mais difícil no local. Os incômodos são constantes. "Ficamos vivendo desse jeito aqui, no alagamento. Quando chove as crianças nem podem sair para brincar, porque fica alagado aqui. Temos idosos também na vizinhança e quando chove eles nem podem sair", lamenta.

Se sentindo abandonados, os moradores sonham com uma rua asfaltada. "Por aqui ainda não chegou o asfalto. Estamos precisando desse esgoto aqui. Estamos esperando essa benção e até agora nada", lamenta.

"Estamos pedindo para que venham aqui fazer a nossa tubulação, sempre ouvimos promessas e agora queremos que façam o que disseram pra gente que iam fazer, ajeitar nossa rua e isso que estamos precisando aqui em nossa vila", finaliza.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) não se manifestou até o fechamento desta edição.

