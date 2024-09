Moradora Albaniza Lobato reclama da falta de asfalto e iluminação da Rua Nova II

A Rua Nova II, no bairro Condor, em Belém, enfrenta há anos problemas estruturais que afetam a vida dos moradores, segundo denuncia feita por Albaniza Lobato de Carvalho, 65 anos, moradora da via desde a infância. A autônoma relata que a falta de iluminação e o asfalto precário têm gerado transtornos diários, especialmente durante o período de chuvas, quando a rua alaga, dificultando a locomoção e colocando em risco a saúde dos moradores.

“Vim pra cá com 9 anos e tô com 65. Tem época que está bem e época que está mal, agora está mal, a gente vive uma metade clara e a outra escura, além de só metade da rua ter asfalto. Quando chega o inverno, a gente fica no fundo, é muito triste. Não temos resposta de ninguém, temos esperança que alguém faça alguma coisa, porque é só esse pedaço que está feio, as outras todas estão bonitas”, relata Albaniza.

Albaniza mora desde criança na Rua Nova (Bruno Macedo)

A moradora ainda descreve a rotina difícil que os moradores enfrentam, especialmente durante a noite, quando a falta de iluminação os obriga a conviver com a escuridão. Além disso, o asfalto incompleto e as condições da rua, principalmente com o acúmulo de água das chuvas, tornam a área perigosa para o trânsito de pedestres e veículos. Ela destaca a necessidade de ações imediatas para melhorar a infraestrutura da rua.

“A gente quer pegar um vento e senta na frente da casa pra pegar um vento, mesmo estando escuro o tempo todo. Precisamos do asfalto e da iluminação, é muito difícil e complicado, sofremos muito por causa dessas situações”, desabafa.

Os moradores esperam por uma solução para os problemas. A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para saber se há previsão de obras de pavimentação e melhorias na iluminação pública da Rua Nova II. Até o momento, não houve retorno.

