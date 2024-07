Dona de casa Eudiraci Oliveira diz que passagem Cárita na Terra Firme nunca foi asfaltada

No bairro da Terra Firme, em Belém, moradores da passagem Cárita precisam improvisar colocando aterro na via, para evitar transtornos. A dona de casa Eudiraci Oliveira, mora há muitos anos no local e diz que a situação sempre foi a mesma, a via não possui asfalto, é cheia de buracos, gerando diversos problemas para os moradores.

"Já moro há muito anos aqui e sempre foi assim, nunca foi feito nada. Isso aqui é um aterro que os vizinhos estão fazendo para tapar os buracos, porque enche a rua toda, nunca olharam pra cá, sempre foi assim a nossa rua há muitos anos", desabafa.

Na vizinhança há pessoas que possuem deficiência física e têm dificuldades para se locomover, idosos também sofrem com a rua em péssimas condições. "Aqui tem deficientes físicos, idosos, o vizinho não pode nem sair de casa, porque essa rua está assim. Muda gestão, entra ano e sai ano e nada muda. Só promessas. Nunca fazem nada", lamenta.

Em períodos chuvosos a situação fica ainda mais problemática, poças de lama se formam na via, além de alagamentos constantes. "Quando chove enche aqui, foi preciso fazermos nossas calçadas mais altas, para evitar que alague nossas casas. A gente tem que carregar as crianças no colo pra levar pra escola, por aqui fica só lama, enche de lixo a vala porque não tem tubulação adequada", afirma.

Eudiraci fala que por diversas vezes moradores entraram em contato com o órgão responsável, mas não tiveram retorno. "Nós queríamos nossa rua bonita. Já fomos atrás do poder público, mas só promessas. Já estamos cansados disso, precisamos de ajuda aqui na passagem Cárita, que nunca foi feito nada por nós", diz.

Com revolta diante de toda situação que vive há anos, a moradora faz um pedido: "precisamos de ajuda, que olhem por nós, estamos esquecidos. Todos nós pagamos nossos impostos. Está complicada nossa situação aqui".

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

