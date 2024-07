Professor Renato Menezes reclama de rua sem asfalto no Curió-Utinga

Os problemas na rua K1, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, são inúmeros. Mas a falta de pavimentação asfáltica é o que mais incomoda os moradores. O professor Renato Menezes, de 39 anos, mora desde criança na via, e nunca viu a rua ser asfaltada.

"Eu era criança e sempre houve esse problema nessa rua. Aqui pela redondeza tem outras ruas também que não têm asfalto, de vez em quando tem uma erosão, a rua principal tem asfalto, então ele vai sedimentando", explica o morador.

Moradores colocam pedregulhos e pedaços de vidro para tentar nivelar a rua, o que gera mais problemas, segundo Renato. "Às vezes meu carro cai nesses buracos e dá uma quebrada embaixo. As pessoas jogam cacos de vidro e tijolos para nivelar, e isso é perigoso porque pode furar o pneu", diz.

Uma parte da rua K1 é mais baixa, e quando chove alaga neste perímetro. "Quando chove a situação piora nesta parte que uma descida. Essa rua sempre foi assim, está só com esses pedregulhos. É ruim morar aqui porque além disso, tem mato que cresce e não tem manutenção", fala.

Na rua moram cadeirantes, pessoas idosas e com dificuldade de locomoção. No momento em que a reportagem esteve no local, uma senhora tentava se locomover de muleta com muita dificuldade na rua.

"É complicada a passagem de veículos aqui porque, além de não ter asfalto, a rua é torta. Minha mãe tem dificuldade porque é idosa, assim como outras pessoas que têm dificuldades de locomoção e tudo isso vai atrapalhando. É um vetor de doenças também, porque acumula água, mato. A calçada é toda irregular.", lamenta.

"Tem uma dificuldade constante das pessoas encontrarem nossas casas, porque as ruas aqui não têm placa. Aqui são coisas que nós mesmo temos que tomar a iniciativa. É uma questão complicada porque entra gestão e sai gestão e nada muda, eu não vejo nada mudar, acho que isso é um sentimento geral das pessoas nesse sistema que vivemos", desabafa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que não mede esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal.

"A Sesan informa também que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, e que a rua K1 integra a relação de vias para as quais a prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las", diz a secretária.

