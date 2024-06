Há 20 anos rua Bom Jesus está sem asfalto, diz dona de casa Léa Nascimento

Na rua Bom Jesus, que fica localizada na esquina da rodovia Transcoqueiro, no bairro do Una, em Belém, a falta de saneamento básico, asfalto e a imensa quantidade de buracos na rua já fazem parte da vida dos moradores. "Desde quando me mudei pra cá é assim, sem asfalto, nunca teve melhorias", comenta a dona de casa Léa Nascimento, de 60 anos.

Léa mora há 20 anos na rua Bom Jesus e nunca viu nenhuma melhoria sendo realizada na área. Quando chove, a situação da rua fica bastante complicada, a água da chuva fica empoçada nos buracos. Moradores mal conseguem sair de carro de aplicativo. "Quando chove fica toda alagada a rua", fala.

VEJA MAIS

Segundo a dona de casa,. várias ruas da redondeza foram asfaltadas, e receberam outros tipos de benfeitorias, menos a rua Bom Jesus. "Asfaltaram várias ruas aqui na redondeza, menos aqui. Aqui está só buraco, só lama, é horrível quando chove", reclama.

Pisar na lama ao sair de casa já virou rotina para os moradores. "Eu gostaria que melhorasse essa situação, que tivesse uma pavimentação asfáltica, saneamento básico, e melhorasse nossa rua, porque pra gente sair de casa tem que pisar na lama", lamenta a dona de casa.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) responsável pelo saneamento básico e pavimentação asfáltica de Belém, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.