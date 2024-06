Aposentado Luciano da Silva reclama de buracos na rua Custódio de Almeida

Há 32 anos, o aposentado Luciano da Silva, de 76 anos, mora na rua Custódio de Almeida, no bairro Parque Verde, em Belém. Segundo ele, a via sempre sofreu sem a devida atenção do poder público. Não há pavimentação asfáltica no local, e além disso, há muitos buracos que trazem transtornos para quem mora e quem passa pelo rua, como motoristas.

"Posso por aqui todos os dias e sempre foi desse jeito essa rua. Até hoje não veio ninguém por aqui, que fizesse algo pela nossa comunidade. Temos nossa área ali para dentro, as transversais, que a gente mesmo está construindo a calçada. Isso tudo graças à comunidade que abraçou esta causa. Isso nem é um dever da gente, mas temos que sair da lama, né", explica.

A rua está precisando também de reparos nas calçadas. Luciano conta que os próprios moradores estão construindo as calçadas, pois já estão cansados de esperar melhorias para a Custódio de Almeida. "A comunidade aqui está nessa situação, se temos algo em nossa rua é graças a comunidade, porque não vem ninguém para fazer algo. Tem Assalto, acidente, tudo isso acontece aqui na rua, principalmente nos finais de semana, tem muito assalto aqui" lamenta.

Há tantos anos sem ver a rua em que mora receber asfalto, o aposentado acredita que a situação pode melhorar. "É complicada nossa situação, esperamos que com essa reportagem o poder público faça alguma coisa pela nossa comunidade", diz.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, porém, até o fechamento desta edição não houve retorno.

