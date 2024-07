Vigilante Jorge Almeida reclama que passagem Rosa está sem asfalto há 30 anos, no Curió-Utinga

Desde que nasceu, o vigilante Jorge Almeida, de 50 anos, mora na passagem Rosa, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Segundo ele, há cerca de 30 anos, moradores convivem com a falta de asfalto na via, além de muito mato, causando facilidade no aparecimento de insetos.

"Já faz uns 30 anos que essa rua está neste descaso, nem limpeza tem. Ninguém vem aqui olhar, tem rato, e muita coisa ruim, tem idoso doente, pessoas que são prejudicadas pelo descaso", lamenta.

Quando chove, a rua que é pequena e estreita fica alagada, formando poças de lama. Outras vias nas proximidades já receberam pavimentação asfáltica e isso revolta os moradores. Além da falta de asfalto, o vigilante relata que no período noturno, não há iluminação pública na passagem Rosa.

O vigilante Jorge Almeida diz que os moradores da passagem Rosa se sentem abandonados (Bruno Macedo)

"Quando chove alaga tudo aqui, em época de inverno a gente fica sofrendo. É uma rua que está em um descaso total mesmo. Nos prejudica porque não temos como trafegar direito aqui. À noite a rua fica toda escura e ficamos com medo de assaltos, temos que ficar trancados em casa o tempo todo para poder ficar tranquilo", fala.

Sobre o aparecimento de insetos e animais transmissores de doenças, Jorge desabafa: "é constate ter insetos e animais como ratos aqui, tudo que é prejudicial para nossa saúde. É complicado viver assim, porque a gente sempre quer o melhor. Estamos em uma época de desenvolvimento e quando vemos esse descaso, o poder público nos tratando assim, ficamos tristes à mercê de impostos porque nada está fácil. Mas a gente crê em Deus para que possa haver mudança e melhoria".

Procurada, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal.

"A Sesan informa também que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, e que a passagem Rosa, no Curió-Utinga, integra a relação de vias para as quais a prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las", diz.

