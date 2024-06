Barbeiro Márcio Muniz lamenta buraqueira na passagem Mucajás

Além de morar na passagem Mucajás, no bairro do Guamá, em Belém, o barbeiro Márcio Muniz também trabalha no local, em uma barbearia. Ele relata que está cada vez mais difícil o dia a dia no local, devido a quantidade buracos na passagem. Não há asfalto adequado a buraqueira está tomando conta da rua.

"Essa buraqueira está desde antes de mexerem nesse mercado, que colocaram aqui para rua. Aí, devido umas obras que foram feitas, cavaram, fizeram um monte de buraco e depois taparam, mas daí colocaram só uma capinha no asfalto. Aí foi estourando ficou esse monte de buraco que você está vendo aqui", explica.

Para ele, o problema teria sido resolvido se a rua tivesse sido asfaltada de maneira adequada. "Até resolveram o problema, mas não colocaram a capa de asfalto, aí os carros vão passando e vai piorando a situação. E não só aqui não, se você descer a Mucajás inteira até a Cremação, é só buraco. E olha que o mercado está fechado, o fluxo de carros não é tão grande.", conta.

Sobre os transtornos enfrentados pela população no local, Márcio diz que já presenciou pessoas caindo nos buracos. "De vez em quando as pessoas caem de bicicleta e até moto nesses buracos. Pessoas idosas passam e tropeçam, porque tem partes que são altas, outras mais baixas", afirma.

Ele lamenta também porque devido à situação, houve uma queda significativa no movimento dos comerciantes da área. "Nosso movimento caiu muito principalmente porque fechou o mercado, né, veio pra rua. Aí nosso movimento ficou desse jeito, ruim. Tem muitos buracos abrindo ainda", conta.

Quando chove é outro transtorno, a água fica empoçada nos buracos. "Quando chove é um problema, fica esse lamaceiro aí, não limpam essas valas, não tem como a água escorrer. Estamos abandonados aqui, praticamente, ninguém olha para nós", desabafa.

O barbeiro já recorreu ao poder público, tentando resolver o problema, mas, segundo ele, o serviço não foi finalizado. "Já pedimos ajuda ao poder público, mas não resolve nada, fica da mesma forma. Uma vez até fizeram uma capa de asfalto, mas depois largaram de mão, sumiram daqui. Aí estamos desse jeito que você está vendo, cheio de buracos, movimento ruim", finaliza.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que não tem medido esforços para alcançar o maior número de vias possíveis com ações e serviços, de acordo com o planejamento e orçamento municipal. "A Sesan informa também que existe um levantamento de ruas que necessitam de obras estruturantes e/ou serviços asfálticos, e que a passagem Mucajás, no bairro do Guamá integra a relação de vias para as quais a prefeitura de Belém tem buscado recursos para realizá-las".

