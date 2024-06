Comerciante Ronaldo Moraes reclama da buraqueira na avenida Damasco, na Cabanagem

O comerciante Ronaldo Moraes, de 60 anos, mora na avenida Damasco, no bairro da Cabanagem, em Belém. A buraqueira e o matagal na via, vêm causando problemas para os moradores, segundo Ronaldo, que mora há 30 anos na rua Damasco.

Ele conta que mesmo morando durante a metade de sua vida na via, nunca viu mudança alguma. Ele relata também que, para ter o local limpo, os moradores precisam se reunir e fazer um mutirão de limpeza. "Essa rua sempre foi assim, nunca mudou nada. Nós moradores, que nos reunimos para limpar aqui", revela.

O mato alto está sem manutenção há meses. "Nesse matagal só é resto de lixo e entulho. Vem uns carroceiros de longe e despejam aqui todo lixo e entulho, depois nós moradores fazemos uma coleta para poder retirar tudo daqui", explica o morador.

O comerciante explica também que a buraqueira atrapalha o dia a dia dos moradores e motoristas que trafegam na área. Constantemente, também há alagamentos na rua, por conta das chuvas. Por conta dos buracos, Ronaldo diz que já teve prejuízos com seu carro.

"As buraqueiras sempre foram constantes aqui. Quando chove enche tudo, sempre tenho prejuízo porque até prego entra no pneu do meu carro. Fora que quando chove, a água da no meio do carro", lamenta.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

