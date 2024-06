Açougueiro Felipe Silva pede melhorias para Rua das Orquídeas, no Tenoné

O açougueiro Felipe Silva mora há 12 anos na Rua das Orquídeas, no bairro do Tenoné, em Belém. Esse é o tempo que Felipe diz que a rua não recebe nenhuma melhoria. O açougueiro, de 78 anos, relata sobre as dificuldades que vive diariamente por conta da situação.

Açougueiro Felipe Silva reclama de rua sem asfalto e esburacada no bairro do Tenoné (Reprodução/ Bruno Macedo)

A rua não possui asfalto, além disso, está repleta de buracos. Quando chove fica impossível se locomover na área, até mesmo de carro particular. A água fica empoçada nos buracos, podendo algumas vezes danificar os carros que tentam trafegar na via.

VEJA MAIS

De acordo com Felipe, a casa que ele mora com sua família só não enche de água da chuva porque é um pouco mais alta que o nível da rua. "Moro aqui há 12 anos. Quando chove fica tudo cheio, em casa só não entra água da chuva porque é um pouco alto, mas na frente enche tudo, alaga a rua inteira", conta.

Moradores sentem bastante dificuldades quando tentam sair de suas casas. Motoristas de aplicativos reclamam ao ter que entrar na Rua das Orquídeas. "Pra gente andar aqui é difícil, carro não passa aqui. Os carros de aplicativo até vem, mas vem reclamando. É muito difícil viver aqui. Há dois dias, estava cheia a rua, devido à chuva forte", lembra o morador.

"Nesses 12 anos, só ouvimos promessas porque asfalto mesmo não. Entra gestão e sai gestão e continua do mesmo jeito", lamenta Felipe.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que há um projeto de drenagem e pavimentação para a Rua das Orquídeas, no Tenoné. "O projeto drenagem e pavimentação da via está em fase de captação de recursos para sua execução", diz a Sesan.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.