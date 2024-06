Trabalhador Antônio Castro denuncia buracos na Angustura com Pedro Miranda, na Pedreira

A esquina da travessa Angustura com a avenida Pedro Miranda é um dos perímetros mais movimentados no trânsito do bairro da Pedreira. No entanto, esse trecho mostra-se com buracos que podem provocar acidentes a qualquer momento, envolvendo tanto condutores de veículos, como carros de passeio, motos, caminhões, ônibus urbanos e bicletas e ainda pedestres de idades variadas. Moradores e quem trabalha por aquele perímetro do bairro reivindica que a Prefeitura Municipal de Belém providencie o quanto antes o serviço de recuperação da passarela asfáltica no local.

Entre essas pessoas está Antônio Carneiro Castro, 51 anos, trabalhador de serviços gerais e que mora na travessa Enéas Pinheiro. "Buracos na pista são risco muito grande para motociclistas, que usa moto, porque ele está circulando e de repente cai num buraco e cai da moto. Pode se machucar seriamente. Acontece um acidente que pode ser até fatal", afirma Antônio.

Antônio Castro mostra um dos buracos no trecho da Angustura com a Pedro Miranda, em Belém (PA) (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Ele acrescenta que muitas vezes acontece de o motociclista ter de desviar de um buraco em uma pista e acabar batendo em outro veículo ou mesmo ser atingido por outro veículo também em circulação. Antônio Castro se une a outros moradores do bairro para solicitar o serviço de tapa-buraco na Angustura. "A gente pede ao Poder Público para dar mais assistência, tapar esses buracos, para melhora, né?", destaca. "O tempo agora é bom para se fazer o serviço", assinala, referindo-se ao fato de que Belém já está no clima do verão, em que grande parte do dia registra sol forte, o que contribui para a execução dos serviços reivindicado pela comunidade da Pedreira. "O quanto antes melhor", completa Antônio.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa, por meio de nota, que irá verificar a situação relatada e providenciar os devidos reparos.